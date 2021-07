Jeff Bezos quitte la direction d'Amazon et laisse sa place à Andy Jassy, son bras droit

Le fondateur d'Amazon et de Blue Origin, Jeff Bezos, prononce le discours d'ouverture de la conférence annuelle Air, Space & Cyber ​​de l'Air Force Association à Oxen Hill, le 19 septembre 2018.

L’homme le plus riche au monde, Jeff Bezos, ne sera plus directeur général d’Amazon, ce lundi. Il conservera tout de même un rôle clé dans l’entreprise, fondée il y a 27 ans.

Jeff Bezos va entamer une nouvelle étape de sa carrière après avoir bâti, à partir d’une modeste librairie en ligne, l’une des sociétés les plus puissantes de la planète, Amazon. A 57 ans, l’homme d’affaires va laisser lundi sa place de directeur général à son lieutenant, Andy Jassy, Le fondateur d’Amazon souhaite se consacrer à d’autres projets. Il va notamment effectuer un voyage dans l’espace, le 20 juillet, via son autre société Blue Origin.

Ce dimanche 4 juillet était donc le dernier jour pour Jeff Bezos à la tête d’Amazon.

Jeff Bezos siègera néanmoins au conseil d’administration du géant mondial du commerce en ligne.

C’est dans son garage de Seattle que Jeff Bezos a fondé Amazon, à l’âge de 25 ans, avec l’ambition de créer « la plus grande librairie du monde ».

L’entreprise dont les ventes ont explosé avec la pandémie, a depuis élargi son offre à l’intelligence artificielle, l’épicerie, la vidéo en streaming, la production de films.

Même après avoir cédé à son ex-femme une partie de ses parts dans Amazon après son divorce, la fortune de Jeff Bezos est estimée actuellement à environ 200 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

Jeff Bezos souhaiterait consacrer du temps et de l'argent à la lutte contre le changement climatique.

Andy Jassy va donc succéder à Jeff Bezos à la tête d'Amazon dès ce lundi. Andy Jassy a rejoint Amazon en 1997 en tant que directeur marketing. Il est rapidement devenu conseiller technique et bras droit de Jeff Bezos.

Quelques années plus tard, il créé avec son patron une activité de Cloud Computing pour les particuliers et les entreprises. Amazon Web Service est née. Andy Jassy prendra les rênes en 2016 de l'activité la plus rentable de l’entreprise.