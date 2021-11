Jean-Pierre Pernaut se confie dans une interview sur son cancer du poumon

Jean-Pierre Pernaut a confirmé, dans un entretien au Parisien ce mardi, être atteint d’un cancer du poumon.

Jean-Pierre Pernaut est atteint d’un cancer du poumon. L’information, révélée par le journaliste lui-même après qu’elle ait déjà commencé à fuiter, a ému de nombreux Français fidèles au journal télévisé de 13 heures. L'emblématique présentateur du JT de TF1 pendant 33 ans s’était constitué une importante cote de popularité auprès des téléspectateurs du journal télévisé le plus regardé de France le midi. Dans une interview au Parisien, Jean-Pierre Pernaut, qui avait annoncé avoir été soigné d’un cancer de la prostate en 2018, s'est confié sur sa maladie et son nouveau combat contre un cancer du poumon :

"Ce cancer des poumons a été détecté en avril mai. J’ai été opéré début juillet. On a détecté ensuite une deuxième tumeur qu’on ne peut pas opérer. La radiothérapie s’est achevée il y a quinze jours. C’est fatigant et je suis encore dans le potage. (...) Soit la maladie s’en va, soit il faudra amorcer d’autres traitements (...) Lorsque je l’ai rencontrée il y a vingt ans, ma femme Nathalie a été la première à me parler de son cancer, de sa leucémie foudroyante. Pour vaincre une maladie, il faut la regarder en face. Elle m’a appris beaucoup de choses sur cette maladie dont j’ai peur comme tout le monde".

Jean-Pierre Pernaut s'est confié sur les raisons qui viennent de le pousser à s'exprimer sur sa maladie :

"Je ne voulais pas en parler tout de suite, j’attendais les résultats de la radiothérapie. Mais il y a eu une fuite dans la presse. En parler quand on a une petite notoriété peut aider des gens avec ce mot qui fait peur".



Jean-Pierre Pernaut souhaite ainsi adresser "un message de prévention. On m’a souvent dit d’arrêter de fumer mais, pendant 40 ans, j’ai envoyé balader tout le monde. Là, j’ai arrêté net. J’ai été idiot, con de ne pas arrêter plus tôt. S’il y a deux personnes qui arrêtent parce que j’en parle, j’ai gagné".



Jean-Pierre Pernaut continue de travailler pour sa plateforme gratuite de reportages régionaux JPP TV, son émission sur LCI "Jean-Pierre Pernaut et vous" et de nombreux autres projets.