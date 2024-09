Dan Golding est professeur associé en médias et communication à l'université de Swinburne et animateur de Screen Sounds sur ABC Classic. Compositeur primé, il a créé la bande originale du jeu de l'oie Untitled Goose Game, récompensé par un BAFTA, première bande originale de jeu vidéo à être nominée pour un ARIA Award dans l'histoire. Il est l'auteur de Star Wars After Lucas (University of Minnesota Press) et de Game Changers (Affirm Press, 2016, avec Leena van Deventer).