Italie : des chiens pour détecter les oliviers attaqués par un parasite

Huile d'olive

À Vivai Giuranna dans la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie, le chien Paco recherche Xylella fastidiosa, une bactérie qui ravage les champs d'oliviers du sud de l'Italie depuis une décennie . Paco et quelques autres collègues à quatre pattes forment une équipe hautement qualifiée raconte la BBC.

Xylella fastiodiosa est une bactérie qui obstrue le xylème (les vaisseaux qui transportent l'eau des racines aux feuilles) des arbres et autres plantes ligneuses et les étouffe lentement à mort. Les punaises propagent la maladie : lorsqu'elles piquent une feuille infectée, les bactéries se déplacent dans leur salive, et les punaises transmettent la maladie lorsqu'elles se nourrissent de leur prochaine plante saine.

Il n'existe aucun remède connu pour cette maladie, et une fois infectée, la plante se dessèche lentement.

Une fois qu'un arbre infecté est identifié à proximité d'arbres sains , il doit être déraciné et tous les autres arbres dans un voisinage de 50 m doivent être soigneusement inspectés.

Nicola di Noia, agronome de Tarente et directeur général d'Unaprol , le plus grand consortium italien de producteurs d'huile d'olive, comprend bien le danger de Xylella et plaide haut et fort pour son confinement.

En 2020, il a repensé à son expérience passée en tant que carabinier (officier de la gendarmerie italienne), travaillant avec des chiens à détection moléculaire pour découvrir des drogues et des explosifs et s'est souvenu de leurs incroyables compétences olfactives. Et s'ils pouvaient aussi détecter Xylella ? C'est ainsi que tout a commencé.