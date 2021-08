Informatisation de la justice : la procédure pénale numérique a fait ses premiers pas à Blois

Justice

Policiers, gendarmes, magistrats et greffiers commencent à la mettre en pratique

Cela fait des années que magistrats et greffiers en sont revenus des grandes promesses de révolution informatique au ministère de la justice. Mais cette fois, des améliorations concrètes se propagent grâce à la procédure pénale numérique (PPN). « Nos étagères ne débordent plus de dossiers papier », s’extasie encore Thomas Quenard, greffier au bureau d’ordre, un service du parquet de Blois raconte Le Monde.

Au tribunal de Blois, désigné site pilote avec celui d’Amiens, la première procédure entièrement numérique est arrivée au parquet en octobre 2019. Les avocats se font prêter une tablette sur laquelle est accessible l’intégralité du dossier de leur client, ajoute Le Monde.

« Au sortir du premier confinement de 2020, ce besoin s’est fait sentir et nous avons ouvert une plate-forme de transmission dématérialisée des procédures. En un an, plus de 400 000 procédures pénales ont été déjà transmises aux avocats », détaille Hafidde Boulakras, le directeur de projet PPN au ministère de la justice