Incroyable mais vegan : une entreprise suédoise a été récompensée pour steak végétal goût chair humaine

Si vous avez toujours eu le désir de goûter de la chair humaine, voici votre chance d’essayer sans passer par la case prison. L’entreprise agro-alimentaire suédoise Oumph! A créé un burger insolite à la saveur de chair humaine. L’inventivité est telle que le produit a remporté un Lions au festival du même nom à Cannes ce mois-ci.

L’un des porte-parole de l’entreprise a déclaré qu’elle avait fait de son mieux pour que l’expérience soit la plus réaliste possible. Le steak fabriqué à base de soja, de champignons, de protéines de blé, de graisses végétales et d’un ‘mystérieux mélange d’épices ».

Malgré l’étrange similitude du produit avec la chair humaine, la société assure qu'« aucun être humain n'a été blessé dans le développement de ce produit ». Le PDG explique qu’ils ont développé ce burger en un rien de temps dès qu’ils ont su quel goût et quelle texture ils avaient à chercher, il s’agit de leur ultime façon de montrer qu’il est possible de créer n'importe quel type d'aliment en utilisant uniquement des plantes.