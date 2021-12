Imprimée en 3D, une capsule en forme de cercueil pour se suicider

Sarco

Un médecin australien Philip Nitschke, 74 ans, qui dirige un groupe pro-euthanasie dénommé Exit International a conçu "Sarco" une capsule qui permet de se donner la mort sans souffrance en une trentaine de secondes.

L'inventeur a expliqué le processus à Swissinfo : "La personne monte dans la capsule et s'allonge. On lui pose un certain nombre de questions et, lorsqu'elle a répondu, elle peut appuyer sur le bouton situé à l'intérieur de la capsule pour activer le mécanisme à son rythme. La capsule est posée sur un équipement qui va inonder l'intérieur d'azote, réduisant rapidement le niveau d'oxygène de 21% à 1%."

Selon lui "La mort survient par hypoxie et hypocapnie, c'est-à-dire par privation d'oxygène et de dioxyde de carbone, respectivement. Il n'y a pas de panique ni de sensation d'étouffement".