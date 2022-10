À Hong Kong, des fans de la série ont repéré des références indirectes au mouvement pro-démocratie lors de la diffusion d'un épisode Rick et Morty, série d'animation pour jeunes adultes.

« Final DeSmithation », le cinquième épisode de la sixième saison, diffusé dimanche, évoquait l'histoire d'un extraterrestre qui, en détention, fabriquait des fortune cookies, des biscuits chinois contenant de courts messages.

Lors du dénouement de l'intrigue, une série de chiffres et de lettres est apparue à l’écran. Un suite hasardeuse pour les non initiés. Mais ces codes - GFHG19SDGM, 721DLLM et 19HK831 - ont très vite été remarqués par des Hongkongais qui ont expliqué cette semaine leur signification sur le réseau social Reddit et le forum local LIHKG.

Le premier est communément utilisé comme une abréviation du célèbre slogan « Libérez Hong Kong, révolution de notre temps », né lors des gigantesques manifestations pro-démocratie de 2019 et désormais illégal dans le centre financier.

Les deux autres références significatives à ce mouvement évoquent le 21 juillet 2019, jour où des partisans du gouvernement avaient attaqué des manifestants, et le 31 août de la même année, quand des policiers ont frappé des militants pro-démocratie dans une station de métro.

DLLM est également un sigle désignant l'insulte la plus populaire à Hong Kong et que se sont fréquemment échangé la police et les manifestants.

« Merci aux producteurs de Rick et Morty », a écrit un internaute dans un message sur LIHKG qui a reçu près de 5.000 votes approbateurs.

Après sa sortie, « Rick et Morty » est très vite devenu un succès mondial. La série, destinée aux jeunes adultes, raconte l'histoire d'un grand-père égoïste et alcoolique qui entraîne son petit-fils dans d'étranges aventures interdimensionnelles.