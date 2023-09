Le scénariste Damon Lindelof et l'actrice Frances Fisher rejoignent les membres de la Writers Guild of America et de la Screen Actors Guild lors d'une manifestation, en Californie, le 31 juillet 2023.

© CHRIS DELMAS / AFP Clap de fin Hollywood : les scénaristes reprennent le travail dès ce mercredi Les scénaristes ont conclu un accord avec les studios hollywoodiens qui leur permet de reprendre le travail après un important mouvement de grève.

Hollywood : les scénaristes reprennent le travail dès ce mercredi avec Atlantico Rédaction