Gavin MacLeod, le capitaine de "La croisière s'amuse", est décédé

L'acteur Gavin MacLeod en 2018.

Les fans du petit écran son en deuil. L'acteur américain Gavin MacLeod, surtout connu pour son rôle de capitaine de bateau de croisière toujours souriant dans la sitcom "La croisière s'amuse" dans les années 1970-80, est décédé samedi à l'âge de 90 ans, a annoncé son neveu Mark See. La cause du décès n'a pas été précisée.

Né le 28 février 1931 à New York, Allan See a commencé à travailler au Radio City Music Hall, sans cesser de chercher des rôles. Il a alors décidé de prendre comme nom de scène Gavin MacLeod, moins passe-partout qu'Allan See. Après quelques second rôles, il décroche le rôle d'un journaliste de télévision au rire malicieux dans le "Mary Tyler Moore Show" en 1970. L'émission, qui est devenue un classique aux Etats-Unis, a duré sept saisons et l'a révélée au grand public.

Mais c'est surtout le rôle du capitaine Stubing dans "La croisière s'amuse" qui lui apporte la célébrité mondiale. Sur son navire, les passagers, souvent joués par des stars de la vie réelle comme Gene Kelly, montaient à bord pour une croisière et vivaient des aventures romantiques ou humoristiques.

La série a été très critiquée par la presse mais a connu un énorme succès durant ses onze saisons.