Football : la séparation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain très compliquée

Kylian Mbappé vient de terminer sa dernière saison en Ligue 1 au Paris Saint-Germain.

D’après le journal « L’Equipe », le club n’aurait pas versé une prime et le salaire d’avril à son futur ex-joueur

Ce mercredi 29 mai, L'Équiperevient en détail sur les coulisses sportivo-financières d’une dernière saison de cohabitation sous haute tension entre le Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé.

A l’été 2023, le futur joueur du Real Madrid avait renoncé à sa « prime de fidélité » de 80 millions d’euros, censée être versée à chaque fin de mercato s’il restait à Paris, en échange de son retour dans l’équipe, dont il avait été écarté après avoir refusé de prolonger son contrat.

Mais ces 80 millions d'euros lui auraient finalement été versés en février, alors qu’il venait d’annoncer à Nasser Al-Khelaïfi qu’il allait quitter la capitale française au terme de son bail, quelques mois plus tard, et donc sans que le PSG ne puisse le vendre et toucher quoi que ce soit dans l’affaire.

Selon L’Equipe, le président parisien espérait alors se faire rembourser la somme par le Real Madrid, afin que son club ne se retrouve pas bredouille. N’étant pas contraint de le faire, son homologue madrilène Florentino Perez n’a cependant bien entendu rien lâché.

Coïncidence ou pas, l’attaquant parisien a beaucoup moins joué en fin de saison, surtout en Ligue 1. Aussi, le PSG ne lui aurait pas versé son salaire d’avril, ni une prime que l’attaquant aurait dû toucher en février. Au final, le montant du total économisé, toujours d’après le quotidien sportif est de 80 millions d’euros.

Aujourd’hui, ce sont les avocats des deux parties qui discutent, ceux de Mbappé afin de récupérer les sous non versés et ceux de Paris pour tenter de ne pas perdre trop d’argent, ni la face.