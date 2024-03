Football féminin : les joueuses professionnelles mieux protégées en cas de grossesse ou d'arrêt maladie

Maelle Lakrar pendant le match France-Allemagne en Ligue des Nations, au Groupama Stadium, à Decines-Charpieu, le 23/02/24.

Foot Unis, l'organisation nationale des employeurs du football professionnel, a adopté ce vendredi 1er mars, une recommandation patronale concernant la protection des joueuses professionnelles, a appris la direction des sports de Radio France. Le syndicat affirme qu’il s’agit « d’une première dans le monde du sport professionnel » et estime que c'est leur "devoir d'employeur".

Auparavant, seuls des accords de gré à gré au sein de certains clubs étaient en place. Désormais, il s’agit d’une généralisation pour tous les clubs des deux divisions professionnelles françaises.

Cette recommandation patronale concerne les joueuses de D1 et de D2, et met en place plusieurs garanties, dont l’extension de garanties d'indemnisation en période de maladie via un arrêt de travail ou lors d’une grossesse et du congé maternité. Parmi les mesures portées, la prise en charge pour tout arrêt de travail de l'intégralité du salaire pendant 90 jours sans condition d'ancienneté et délai de carence.

Lors d’une grossesse, en cas d’arrêt de travail pathologique, les joueuses seront indemnisées pendant 90 jours avec leur salaire intégralement payé. Pour le congé maternité, d’une durée de 16 semaines, en plus des indemnités journalières, le club prendra en charge le salaire jusqu’à 15 500 euros mensuels. La durée d'indemnisation totale est de neuf mois.

Ces mesures vont dans le sens de la professionnalisation du football féminin, avec la création au 1er juillet 2024 de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP) qui concernera la 1ère et 2ème division. Ces droits nouveaux ont vocation à s’insérer aussi dans la nouvelle convention collective espérée dans les prochaines semaines.