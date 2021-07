Festival de Cannes : "Titane" de Julia Ducournau remporte la Palme d'or

Julia Ducournau pose avec l'acteur Vincent Lindon et l'actrice Agathe Rousselle, après avoir remporté la Palme d'Or pour Titane.

Le clap de fin de la 74e édition du Festival de Cannes a été donné ce samedi 17 juillet, après douze jours d'une compétition qui a rassemblé 24 longs-métrages.

Le jury présidé par Spike Lee a remis ses prix après une édition marquée par l'épidémie de Covid-19. La Française Julia Ducournau a remporté la Palme d’or pour son film "Titane". Les prix d’interprétation sont allés à la Norvégienne Renate Reinsve, pour "Julie (en 12 chapitres)", de Joachim Trier, et à l’Américain Caleb Landry Jones, pour "Nitram", de l’Australien Justin Kurzel.

"Quand j'étais petite, c'était un rituel de regarder le palmarès avec mes parents. Je pensais que les films récompensés devaient être parfaits pour être sur cette scène. Mais je sais que mon film est imparfait. D'aucuns le disent monstrueux. La normalité est un leurre, la monstruosité permet de sortir des cases. Merci au jury d'avoir reconnu le besoin d'un monde inclusif et plus fluide. Merci aux jurés d'appeler à plus de diversité dans le cinéma et nos vies et de laisser rentrer les monstres", a déclaré Julia Ducournau au moment de recevoir la récompense.

Le palmarès complet :

Palme d'or : "Titane" de Julia Ducournau

Grand prix ex-aequo : "Un héros" de Asghar Farhadi et "Compartiment N°6″ de Juho Kuosmanen

Prix du jury ex-aequo : "Le Genou d'Ahed" de Nadav Lapid et "Memoria" de Apichatpong Weerasethakul

Prix de la mise en scène : "Annette" de Leos Carax

Prix d'interprétation masculine : Caleb Landry Jones pour "Nitram"

Prix d'interprétation féminine : Renate Reinsve pour "Julie en douze chapitres"

Prix du scénario : "Drive my car" de Ryūsuke Hamaguchi et Takamasa Oe

Mention spéciale du jury :

Caméra d'or : "Murina" de Antoneta Alamat Kusijanovic

Palme d'or du court-métrage : "Tous les corbeaux du monde" de Tang Yi

Mention spéciale du court métrage : "Le Ciel du mois d'août" de Jasmin Tenucci

Palmes d'or d'honneur: Marco Bellochio et Jodie Foster.