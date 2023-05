Eurovision : Daniel Gould, l'homme qui gagnait sa vie en pariant sur les résultats du concours

La chanteuse Mae Muller se produit, pour le Royaume-Uni, au concours de l'Eurovision à Liverpool, le 10 mai 2023.

L’Eurovision est organisé ce week-end au Royaume-Uni. Certains fans de l’événement en Europe ont un rapport très particulier avec le concours. La BBC relate le cas d’un homme qui est allé jusqu’à hypothéquer son logement dans le cadre de paris et de sommes folles misées sur les résultats de la compétition.

En 2018, Daniel Gould, un parieur professionnel de l’Eurovision, a été plus que jamais confronté à l’angoisse des résultats du concours, après avoir littéralement parié sa maison sur le résultat de l'Eurovision. Au fur et à mesure que les votes s'accumulaient, son sort ne dépendait plus que deux pays en lice : Israël et Chypre.

Selon la BBC, Daniel Gould a toujours été un fan de l'Eurovision, mais en 2004, il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent avec ce concours. Il a alors commencé à parier sur les résultats du concours et sur les qualifications. Daniel Gould était aussi passionné par les voyages. Il se rendait toujours dans la ville hôte de l'Eurovision pour assister aux répétitions.

En 2009, Daniel Gould a misé sur la chanson Fairytale d'Alexander Rybak. C'est l'année où l'Eurovision a introduit les demi-finales. Daniel Gould a calculé que certains pays étaient presque certains d'obtenir suffisamment de votes à la télévision pour se qualifier pour la finale, grâce aux votes des citoyens européens vivant dans d’autres pays et qui votent pour leur pays d'origine.

Daniel Gould a fait de gros paris, à faible cote, sur la qualification de chansons. Il pouvait miser la somme de 100 000 £ pour gagner 3 000 £. Il avait calculé que ces paris étaient pratiquement sûrs.

Les bénéfices de ses mises en 2009 pour la chanson Fairytale d'Alexander Rybak ont permis de rembourser l'hypothèque de son appartement dans le Nord-Ouest de Londres. Il a alors décidé de quitter son poste de professeur d'histoire pour se consacrer à plein temps aux paris sur l'Eurovision.

Chaque année, pendant des mois, Daniel Gould a analysé les tendances, fait des recherches sur les artistes afin d’examiner minutieusement les cotes en constante évolution, du gagnant au top 10 en passant par les qualifiés pour les demi-finales.

Il gérait ses paris pour l'Eurovision comme les courtiers négocient des actions, en essayant d'anticiper les changements soudains d'opinion et les moments de bascule.

Chaque année, avant l'Eurovision, il empruntait de l'argent, de fortes sommes équivalent à la valeur de son appartement, qu'il utilisait pour ses mises pour le concours. Chaque année, après l'Eurovision, il remboursait à nouveau cette somme.

Au cours d'une année normale, il gagne environ 50.000 livres sterling. Il les dépensait en voyageant dans le monde entier.

Ses connaissances historiques l'ont aidé à comprendre les relations entre les pays. Ses voyages lui ont permis d'aiguiser son sens de la pop culture à travers l’Europe.

Après les demi-finales, il suivait les chansons sur Google Trends, Spotify ou YouTube. Il étudiait aussi l'ordre de passage. Selon lui, les votants ont tendance à oublier les chansons interprétées en début de soirée. Il a aussi évalué qu'une chanson rapide et amusante ressort mieux et a plus de chances après plusieurs ballades lentes.

En 2018, il pensait que la chanson chypriote Fuego, d'Eleni Foureira, n'avait aucune chance. Pendant des mois, il a parié contre elle. Il avait dans le même temps misé gros sur la chanson excentrique d'Israël, Toy, de Netta. Lors de la demi-finale, Daniel Gould s'est rendu compte qu'il s'était trompé sur Chypre. Les téléspectateurs ont adoré la chanson.

Avec le succès de Fuego, les cotes ont changé trop rapidement pour que Daniel puisse placer ses paris à temps. Il s'est retrouvé face à un risque réel de désastre financier.

Par le passé, lorsqu'il avait risqué des sommes à six chiffres à l'annonce des résultats, Daniel Gould avait soigneusement planifié ses paris. En cas de victoire de Chypre, il allait être contraint de vendre son appartement.

Daniel Gould n’a pas eu à vendre son appartement finalement car Israël a bien gagné cette année-là.

Malheureusement, Daniel Gould n'assistera pas au retour de l'Eurovision au Royaume-Uni. En 2018, il a commencé à souffrir de terribles maux de tête. En décembre 2018, alors qu'il était en voyage, il est mort subitement à l'âge de 43 ans. L'autopsie a révélé qu'il avait une tumeur au cerveau. Il n'avait pas conscience qu'il était malade. La rédaction de la BBC lui a rendu hommage à l'occasion de l'organisation de l'Eurovision au Royaume-Uni.