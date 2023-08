États-Unis : Mastercard interdit d'acheter du cannabis avec ses cartes de débit

Dans le pays où règlements locaux et fédéraux s'additionnent et varient, à parfois seulement quelques kilomètres d'écart, le cas du cannabis est pour le moins délicat. Mastercard a annoncé le 26 juillet aux institutions financières ne plus vouloir autoriser les achats de cette plante avec ses cartes de débit.

« Le gouvernement fédéral considère les ventes de cannabis comme illégales, donc ces achats ne sont pas autorisés sur nos systèmes », justifie une porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Si la vente de la plante aux effets psychotropes est autorisée dans 38 États, certains n'ont légalisé que son usage à but thérapeutique, alors que d'autres, moins nombreux, ont ouvert la voie à un usage récréatif.

Selon l'agence Bloomberg, Mastercard n'est pas le seul fournisseur à interdire les transactions liées à cette drogue. Visa, l'autre mastodonte du milieu, aurait également demandé aux banques d'exclure ces transactions. Une décision qui n'est pas sans conséquences.

Comme le rapporte la radio publique NPR, certains magasins de cannabis font face à de sérieux problèmes de sécurité. Les plus petites entreprises sont particulièrement à risque, leurs marges ne permettant pas d'investir dans des systèmes de protection de pointe. Une situation qui a déjà entraîné des morts par arme à feu.