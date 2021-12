© ATTILA KISBENEDEK / AFP

Religion

Espagne : Monseigneur Xavier Novell i Goma, plus jeune évêque du pays, a été privé de ses fonctions après avoir épousé la romancière Silvia Caballol y Clemente qui avait publié des livres érotico-sataniques

Xavier Novell i Goma, le plus jeune évêque d'Espagne, ne pourra plus exercer ses fonctions à la suite de son mariage avec une psychologue et romancière, Silvia Caballol y Clemente. Le prêtre reste évêque mais ne peut plus en exercer aucune fonction, « aussi bien en public qu'en privé », selon la Conférence épiscopale espagnole.