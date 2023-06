Emeutes après la mort de Nahel : les concerts de Mylène Farmer au Stade de France sont annulés

Les concerts de Mylène Farmer au Stade de France ce week-end ont été annulés pour des questions de sécurité suite aux émeutes urbaines.

La préfecture a officiellement annoncé l'annulation des concerts de la chanteuse prévus le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet au Stade de France.

Les concerts de Mylène Farmer au Stade de France vendredi 30 juin et samedi 1er juillet sont annulés. Cette information a été communiquée par la préfecture de police. Cette décision fait suite aux violences urbaines qui embrasent de nombreuses villes à travers le pays et en Ile-de-France depuis la mort de Nahel à Nanterre. Ce jeune de 17 ans a été tué par un policier mardi matin après un refus d’obtempérer. Dans la nuit du 29 au 30 juin les voitures dans de nombreuses villes de France, les tramways, des bâtiments publics ont été brûlés et des magasins ont été pillés.

Au nord de Paris, aux abords du Stade de France, des fans attendaient avec impatience les concerts de Mylène Farmer, le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet.

Depuis Beauvau, à la sortie de la cellule de crise un peu après 14h, Emmanuel Macron a condamné « l'instrumentalisation de la mort d'un jeune homme ».

Le président de la République a annoncé « des moyens supplémentaires mobilisés par le ministère de l'Intérieur ». Des événements festifs seront « annulés dans plusieurs départements les plus sensibles ». A Paris, la dernière soirée du festival Fnac Live Paris a ainsi été annulée sur le parvis de l'Hôtel de Ville.

Ces annulations pourraient permettre à la préfecture de police de mobiliser plus de forces de l'ordre pour contenir les émeutes. Selon une source policière, cette décision a été prise à la demande des élus du département. Les violences urbaines ont été importantes en Seine-Saint-Denis où « quasiment toutes les communes » ont été touchées, selon une source policière.