Dernier concert britannique d'Elton John au festival de Glastonbury

Elton John a livré dimanche le dernier concert britannique de sa tournée d'adieu, face à un public qu'il n'oubliera "jamais", lors du mythique festival de Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

La star de 76 ans est arrivée d'un pas un peu raide sur scène, acclamée par la foule, costume doré, lunettes aux verres rouges, avant de s'installer au piano pour entamer Pinball Wizard. Une chanson qu'Elton John interprétait dans le film Tommy (1975), de Ken Russel et adapté de l'opéra rock des Who. Enchaînant sur The Bitch is Back, il lance, visiblement affecté : "C'est une soirée très spéciale et émouvante pour moi, c'est peut-être mon tout dernier spectacle en Angleterre, en Grande-Bretagne, alors j'ai intérêt à bien jouer."

Assurant avec énergie et maîtrise ces deux heures de concert sans rappel, Elton John a invité quatre autres artistes sur scène : le London Community Gospel Choir et Jacob Lusk du groupe soul-pop Gabriels, vêtu d'une improbable queue de pie rose. Bel hommage à la jeune génération, Elton John a repris l'un des titres de Stephen Sanchez avec l'artiste américain de 20 ans. Il a un peu plus tard partagé la scène avec Rina Sawayama pour "Don't Go Breaking My Heart" et Brandon Flowers, des Killers, pour "Tiny Dancer". Mais évidemment, Elton John ne pouvait s'en aller sans terminer en apothéose sur Rocket Man, pièce maîtresse de sa discographie, avec envolée au piano et feu d'artifice, devant un public transit.

Elton John, qui achèvera sa tournée d'adieu mondiale à Stockholm le 8 juillet, a eu droit aux faveurs de dizaines de milliers de festivaliers venus assister à l'une des ultimes performances d'une légende de la musique pop, sur la célèbre Pyramid Stage.

"C'est la première fois qu'on me demande" de jouer à Glastonbury, avait surprenamment déclaré Elton John fin mai, dans une interview à la BBC. Loin d'être ingrat, il avait jugé que "Ca arrive au bon moment, je crois au destin et c'est la plus magnifique des façons de terminer en Angleterre."