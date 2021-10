Dave Chappelle sort du silence après ses propos jugés transphobes

Dans cette photo prise le 10 juillet 2021, Dave Chappelle assiste à une rencontre de l'UFC à Las Vegas, dans le Nevada.

L’humoriste américain Dave Chappelle est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines suite à des propos jugés transphobes dans son dernier spectacle diffusé sur Netflix. Il a tenu à réagir et s'est exprimé après la polémique, selon des informations de la rédaction de Variety.

Sur Instagram, Dave Chappelle a partagé une vidéo de lui sur scène dans laquelle il rappelle qu’il a été dit dans la presse qu’il a été invité à parler aux employés transgenres de la plateforme de streaming, mais qu’il aurait refusé.

Dave Chappelle a tenu à rétablir la vérité, avec humour :

"Ce n’est pas vrai. S’ils m’avaient convié, j’aurais accepté, même si je ne sais pas très bien de quoi nous aurions parlé".

Une séquence humoristique revenant sur la polémique a été extraite du prochain documentaire sur Dave Chappelle, réalisé par Julia Reichert et Steve Bognar :

"Vous avez dit que vous vouliez un environnement de travail sûr chez Netflix. On dirait, désormais, que je suis le seul à ne plus pouvoir y aller. Si vous voulez me rencontrer, je suis plus que disposé à le faire, mais j’ai quelques conditions. Tout d’abord, vous ne pouvez pas venir si vous n’avez pas regardé mon spectacle du début à la fin. Vous devez venir à l’endroit de mon choix, à l’heure de mon choix, et troisièmement, vous devez admettre que Hannah Gadsby n’est pas drôle".

Hannah Gadsby, dont les spectacles comiques ont rencontré beaucoup de succès sur Netflix, fait partie de celles et ceux qui ont dénoncé l’attitude de la plateforme de streaming face à la polémique.

La polémique a été déclenchée voici plusieurs semaines par le spectacle The Closer diffusé par Netflix et dans lequel Dave Chappelle répond aux critiques l’ayant déjà accusé par le passé de s’être moqué des personnes transgenres. Il précise notamment que "le genre est un fait" et que ses détracteurs sont "trop sensibles".

Dave Chappelle a l’impression d’être décrit dans les médias comme un opposant à la communauté LGBT+. "Ce n’est pas le cas, précise-t-il ce lundi dans sa vidéo. [...] Il est question des intérêts d’une entreprise et de ce que je peux dire ou ne peux pas dire. Pour info, et j’ai besoin que vous le sachiez, tous ceux que je connais dans cette communauté m’ont été très aimants et m’ont soutenu. Donc, je ne sais pas à quoi riment toutes ces bêtises".