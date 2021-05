Covid-19 : le parc Disneyland de Los Angeles a rouvert ses portes après plus d'un an de fermeture

Disneyland

Après avoir été fermé pendant plus d'un an, Disneyland à Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles, en Californie, a rouvert vendredi. Les réservations sont obligatoires en ligne, et elles sont complètes pour les mois de mai et juin. De plus il faut deux conditions : une réservation pour l'accès un parc, et un billet souligne le New York Times.

Mais les réservations et l'accès sont réservés aux résidents de l'État uniquement. Aucune date n'a été annoncée pour les personnes vivant en dehors de la Californie.

Pour tous les employés et tous visiteurs le port du masque est obligatoire. Le nombre de visiteurs du parc est limitée à 25% de la cavité maximum.

Il est interdit de se promener en mangeant.

L'autre parc Disney, Walt Disney World, à Orlando en Floride limite l'entrée à 35% de sa capacité normale