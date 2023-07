Cinéma : Gilles Pélisson, l’ancien patron de TF1, est nommé à la tête d'Unifrance

Gilles Pélisson, l’ex-PDG de TF1, a été élu pour trois ans à la tête d'Unifrance.

Gilles Pélisson, l’ex-PDG de TF1, a été élu pour trois ans à la tête d'Unifrance, selon une annonce de l'organisme chargé de promouvoir le cinéma français dans le monde.

Gilles Pélisson a été choisi par un comité directeur composé de 60 membres, d'après Le Figaro. Il avait face à lui l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et présidente du CNC, Frédérique Bredin, l’ancienne directrice générale d'Arte, Anne Durupty, et la productrice Marie Masmonteil.

L’ancien directeur de TF1 succède donc à Serge Toubiana, à la tête d'Unifrance depuis 2017.

Encore impactés par la pandémie du Covid-19 sur les salles, les œuvres hexagonales n'ont enregistré que 27 millions d'entrées à l'international, un peu moins que la moitié d'une année moyenne sur la décennie écoulée, selon les données d'Unifrance.