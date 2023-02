L'actrice Juliette Binoche a été récompensée.

Le dernier film d'Odrigo Sorogoyen a remporté neuf récompenses, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur. Juliette Binoche a aussi été récompensées.

Cinéma : "As Bestas" triomphe à la cérémonie des Goya

Le dernier film d'Odrigo Sorogoyen, "As bestas", tourné avec les acteurs français Marina Foïs et Denis Ménochet, a dominé les principaux prix lors de la 37e édition des prix Goya espagnols, samedi soir.

Le film, qui a fait ses débuts à Cannes l'année dernière, a remporté neuf récompenses, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur. L'histoire du film suit un couple français d'âge moyen qui s'installe dans un petit village pour se rapprocher de la nature. Cependant, leur présence enflamme deux habitants du village au point de susciter une franche hostilité et une violence choquante.

Le film Modelo77 d'Alberto Rodriguez a remporté cinq prix, tous dans des catégories techniques (maquillage et coiffure, effets spéciaux, direction artistique, conception des costumes et direction de production). e film Alcarràs de Carla Simón, lauréat de l'Ours d'or, avait 11 nominations mais est reparti bredouille.

Juliette Binoche a reçu le Goya international de cette année. Ce prix est décerné chaque année par l'Académie espagnole du cinéma pour honorer les personnalités qui "contribuent au cinéma en tant qu'art qui unit les cultures et les spectateurs du monde entier."

En acceptant le prix, l'actrice a déclaré : "Merci pour ce merveilleux Goya, qui n'est pas pour moi ; il est pour le feu qui m'habite mais qui ne m'appartient pas".

Avant de quitter la scène, Binoche a rendu hommage au cinéaste espagnol Carlos Saura, décédé vendredi à l'âge de 91 ans, à son domicile à Madrid. Des hommages à Saura ont été rendus tout au long du spectacle.

Découvrez la liste complète des lauréats ci-dessous :

-Meilleur film : As bestas

-Meilleur réalisateur : Rodrigo Sorogoyen, pour As bestas.

-Meilleur acteur principal : Denis Ménochet, pour As bestas

-Meilleure actrice principale : Laia Costa, pour Cinco lobitos.

-Meilleur film européen : Le film norvégien The Worst Person in the World.

-Meilleur film ibéro-américain : Argentine 1985, de Santiago Miter

-Meilleur acteur dans un second rôle : Luis Zahera, pour As bestas.

-Meilleur second rôle féminin : Susi Sánchez, pour Cinco lobitos.

-Meilleur film d'animation : La guerre des licornes, d'Alberto Vázquez.

-Meilleur film documentaire : Labordeta, un homme sans plus, de Gaizka Urresti.

-Meilleur scénario adapté : Fran Araujo, Isa Campo et Isaki Lacuesta, pour Un an, une nuit.

-Meilleur scénario original : Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen, pour As bestas.

-Meilleure direction artistique : Pepe Dominguez del Olmo, pour Modelo 77.

-Meilleur montage : Alberto del Campo, pour As bestas.

-Meilleur directeur de la photographie : Alex de Pablo, pour As bestas

Meilleur court-métrage d'animation : Loop, de Pablo Polledri

-Meilleur court métrage documentaire : Damn. Une chanson d'amour pour Sarajevo, d'Amass Ramírez García et Raúl de la Fuente.

-Meilleur court métrage de fiction : Emotional Architecture, de Leon Siminiani.

-Meilleure musique originale : Olivier Arson, pour As bestas

-Meilleure chanson originale : "Sentiendo lo mucho", de Joaquín Sabina y Leiva, pour Sentiendolo mucho.

-Meilleur nouveau réalisateur : Alauda Ruiz de Azúa, pour Cinco lobitos.

-Meilleur nouvel acteur : Telmo Irureta, pour Le Sacre du printemps.

-Meilleure nouvelle actrice : Laura Galán, pour Cerdita

-Meilleure direction de production : Manuel Ocon Aburto, pour Modelo 77.

-Meilleurs effets spéciaux : Esther Ballesteros et Ana Rubio, pour Modelo 77.

-Meilleur son : Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo et Yasmina Praderas, pour As bestas.

-Meilleur maquillage et coiffure : Yolanda Piña et Félix Terrero, pour Modelo 77.

-Meilleure conception de costumes : Fernando García, pour Modelo 77.

-Goya d'honneur : Carlos Saura

-Goya International : Juliette Binoche

