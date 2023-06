Le roi Charles III, photo AFP

Charles III fête aujourd’hui son anniversaire. Rien de bien étonnant… Sauf quand on sait que ce n’est pas la bonne date ! Explications.

Qui n’a jamais rêvé d’avoir droit à deux fêtes d’anniversaires, potentiellement très éloignées dans le temps (mais toujours célébré la même année) ? C’est l’occasion de s’amuser beaucoup plus, de recevoir davantage de cadeaux, pourraient arguer certains. Quoiqu’il en soit, c’est visiblement le nouveau quotidien du roi Charles III… qui célèbre ce samedi 17 juin 2023 son premier anniversaire officiel. Comme tous les monarques anglais, il le fait quelques jours avant le solstice d’été, et ce quelque soit la date réelle de son anniversaire.

Car Charles III est né le 14 novembre 1948, au palais de Buckingham. Il a donc 75 ans. L’anniversaire aujourd’hui fêté correspond à ce que l’on appelle, outre-Manche, la “King’s birthday parade” (parade d’anniversaire du roi), rappelle BFMTV sur son site d’informations. On parle aussi de “Trooping the colour” (salut aux couleurs). Dans les faits, c’est une tradition qui prédate considérablement l’actuel souverain, puisqu’elle est honorée de depuis les années 1680 au moins. C’est le roi Charles II, qui a régné entre 1660 et 1685 qui a initié le mouvement.

Plus tard, en 1748, ce défilé est devenu l’anniversaire officiel de tous les souverains. D’après le site de l’armée britannique, sur lequel se basent nos confrères, c’est Georges II qui a fait converger le salut aux couleurs et l’anniversaire des monarques en 1760.

Traditionnellement, les souveraines et les monarques britanniques fêtent ainsi leur réel anniversaire en famille et ne médiatisent guère ces célébrations. La reine Elizabeth II avait ainsi tendance à changer sa photo officielle après chacun de ses véritables anniversaires, mais pas plus. En revanche, pour le défilé militaire qui accompagne invariablement la parade d’anniversaire du roi, toute la famille régnante apparaît au complet.