La monarchie britannique est pour le moins anxieuse. Elle attend avec appréhension la sortie mondiale, dès jeudi, de la série consacrée à Harry et Meghan, dont les premiers extraits ont déjà relancé les tensions entre les « Sussex » et le reste de la famille royale britannique.

« Personne ne connaît toute l'histoire. Nous connaissons toute l’histoire », lance Harry dans un clip publié lundi par Netflix, annonçant la sortie le 8 décembre des trois premiers épisodes de la série sobrement intitulée Harry & Meghan. Les trois autres sortiront le 15 décembre.

Trois mois jour pour jour après le décès d'Elizabeth II, la série produite par Netflix rouvre les plaies de la discorde entre les Sussex et le reste de la famille royale, qu'Harry et Meghan ont quittée en 2020.

Si le mariage entre le fils cadet du roi Charles III et l'actrice américaine métisse avait été vécu comme un vent de fraîcheur pour une monarchie vieillissante, « tout a changé », décrit le couple dans la bande-annonce.

Harry souligne la « hiérarchie dans la famille », une avocate proche du couple, Jenny Afia dénonce « une guerre contre Meghan, pour répondre aux agendas d'autres personnes ». « Il s'agit de haine, il s'agit de race », insiste un ami.

Harry déplore également « la douleur et la souffrance des femmes qui se marient au sein de l’institution » tandis que défilent des images de sa mère Diana, tuée dans un accident de voiture en 1997 alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis.

Contacté par l'AFP, Buckingham n'a pas souhaité commenter mais selon des sources au palais citées ce week-end par le tabloïd The Daily Mail, Charles et la reine consort Camilla sont « un peu lassés » par ces attaques incessantes.

Pour couronner le tout, le journal The Mirror rapporte des révélations qui pourraient « être pires que ce à quoi s'attendent les Royals ». « Ça va être explosif » ajoute le quotidien.

À l’annonce du documentaire, les tabloïds britanniques parlent de « déclaration de guerre » de « sabotage »… le journal The Sun dénonce un « mépris manifeste » et un « apitoiement obsessionnel », estimant que le couple pourrait être privé de tous leurs titres honorifiques.

Harry et Meghan sont les membres de la famille royale les moins populaires après le prince Andrew tandis que William et Kate recueillent respectivement 81% et 75% d'opinions favorables, selon un récent sondage YouGov.