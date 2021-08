Britney Spears bientôt libre de gérer ses biens, son père renoncerait à être son tuteur

Britney Spears

Britney Spears serait bientôt à nouveau libre. Le père de la chanteuse veut renoncer à continuer d’assumer sa tutelle, selon de nouveaux documents juridiques déposés jeudi 12 août devant le tribunal de Los Angeles (Californie) signale Le Monde.

Il s’agit d’un revirement pour celui qui avait d’abord dit qu’il contesterait la procédure juridique engagée par Britney Spears, 39 ans, pour lui retirer cette tutelle controversée. Elle confère à son père tout contrôle sur ses finances depuis 2008 soit plus d'une douzaine d'années.

« Est-ce qu’un changement de tuteur maintenant est dans l’intérêt de Mme Spears ? C’est hautement discutable », écrivent les avocats de son père dans leur document, selon le New York Times. « Néanmoins, bien que M. Spears soit la cible d’attaques acharnées et injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille sur son rôle de tuteur soit dans le meilleur intérêt » de la chanteuse ajoute Le Monde