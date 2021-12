Les ventes de son album « 30 » sont en baisse de 82% par rapport au disque « 25 » en 2015.

Les premiers résultats de ventes d’albums ont été communiqués dans les pays anglo-saxons. Adele, la grande vedette de l’année 2021, a fait son grand retour musical via son album « 30 ». Selon le site Showbiz 411, le tout nouvel album d’Adele s'est vendu à 1,4 million d'exemplaires depuis sa sortie en novembre dernier. A titre de comparaison, son précédent album, « 25 », s'était vendu à 3,8 millions d'exemplaires dès sa première semaine, la même semaine en 2015. À la fin de l'année, il avait dépassé les 8 millions d'exemplaires.

Le nouvel album d’Adele, « 30 » a été l’un des grands succès de l’année mais l’artiste n’est pas parvenue à égaler les ventes exceptionnelles de son précédent opus. Les ventes de son album « 30 » sont en baisse de 82% par rapport au disque « 25 ».

Actuellement, sur iTunes, « Easy On Me » (l’un des tubes du dernier album d’Adele) est numéro 2, et un seul autre titre de l'album, « Oh My God », est classé en 64ème position.

En Angleterre, Adele a décroché la première place du Top Albums (mais aussi du Top Singles la même semaine), en écoulant 261.000 exemplaires de son disque lors de sa sortie.

En France, Adele a connu un fort démarrage mais a raté la première place des charts suite au succès d'Orelsan avec « Civilisation ».