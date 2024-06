Avis d’imposition et promesse de mariage : la ville de Tokyo lance sa propre application de rencontre

Un couple se tient sous un cerisier en fleurs dans un parc du quartier d'Edogawa à Tokyo, le 23 février 2023

Le but est d’enrayer l'effondrement du nombre de naissance, devenu très préoccupant au Japon. Pour s’inscrire sur cette application de rencontre un peu particulière, les Japonais devront fournir une importante série de documents : pièce d'identité avec photo, avis d’imposition et même promesse de mariage, selon le journal national japonais The Asahi Shimbun. Tout aussi étonnant, les personnes souhaitant s'inscrire devront signer une lettre déclarant qu'ils cherchent une âme soeur pour se marier et passer un entretien avec les opérateurs de l’application, souligne le quotidien nippon.

« Nous avons appris que 70% des gens qui souhaitent se marier ne participent pas à des événements (de rencontres matrimoniales, ndlr) ou ne sont pas sur des applications de recherche d'un partenaire », a déclaré mardi à l'AFP un responsable du gouvernement de Tokyo en charge de la nouvelle application.

Le projet de Tokyo a suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. L’histoire est même remontée aux oreilles d’Elon Musk, patron de X. « Si des mesures radicales ne sont pas prises, le Japon (et de nombreux autres pays) disparaîtra », a écrit le milliardaire.

Alors que les naissances ont baissé l'an dernier pour la huitième année consécutive, le nombre de décès a été environ deux fois supérieur à celui des naissances dans le pays. Le taux national de fécondité a atteint en 2023 1,2 enfant par femme en moyenne, selon des chiffres publiés mercredi par le ministère nippon de la Santé. Désormais, le Japon a la population la plus âgée au monde, après la principauté de Monaco.