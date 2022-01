Avis aux amateurs : une île écossaise recherche un roi ou une reine

Les candidats peuvent prétendre à un bail de 10 ans pour gérer le pub et l'île, qui comprend un château en ruine du XIVe siècle et un camping.

Le Barrow Borough Council qui gère l'île actuellement précise que la personne choisie serait "couronnée" en se faisant verser de l'alcool sur la tête.

Les tâches du candidat retenu comprendront "l'entretien du Ship Inn, l'entretien des terrains de la zone environnante et la gestion du camping et des toilettes et des douches".

Sans oublier que le cabaretier devra supporter les contraintes en matière d'électricité et de météo.