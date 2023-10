Attaques et appels au boycott : l'entreprise McDonald’s se retrouve impliquée dans le conflit entre Israël et le Hamas

La vue d'un fast-food casher McDonald's dans le centre-ville de la partie ouest de la ville de Jérusalem.

Plusieurs restaurants McDonald’s ont fait l’objet d’appels au boycott et d’attaques ces derniers jours au Moyen-Orient. Depuis plusieurs jours, les restaurants McDonald’s font l’objet d’une vague de contestations dans plusieurs pays de la région. Selon la rédaction du Washington Post et d'après Courrier international, tout a commencé par une initiative lancée par la société Alonyal Limited, qui gère McDonald’s Israël, et qui a déclaré, sur Instagram, « qu’elle offrirait des repas gratuits aux soldats israéliens ainsi qu’aux hôpitaux ».

Ce geste de solidarité, dans le contexte de guerre entre Israël et le Hamas, a suscité de vives réactions dans d’autres pays de la région.

Selon le Washington Post, « les franchises de Turquie, d’Egypte, de Jordanie, du Liban et des pays du golfe Persique, ont publié des déclarations dans lesquelles elles prenaient leurs distances par rapport aux actions de leurs homologues israéliens ».

Sur le réseau social X, les messages se sont multipliés. Plusieurs de ces franchises de McDonald's dans les pays du Moyen-Orient ont annoncé en réaction qu’elles feraient des donations à la population de Gaza, et auraient promis collectivement plus de trois millions de dollars d’aide, selon Al-Jazeera.

Une source proche de la société aux Etats-Unis a déclaré à Reuters que la franchise israélienne était une entreprise indépendante qui utilisait la marque McDonald’s sous licence.

Au Moyen-Orient, la chaine de fast-food reste considérée comme un symbole des Etats-Unis et, donc, un allié d’Israël.

La semaine dernière, de nombreux restaurants McDonald’s ont été pris pour cible en Turquie, au Liban et en Egypte. Des actes de vandalisme ont eu lieu et des appels au boycott ont été lancés.