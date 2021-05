Antarctique : le plus gros iceberg au monde s'est détaché de la banquise

Un bloc de glace s’est récemment détaché de la banquise de Ronne, selon des informations de CNews. L’iceberg a été repéré en mer de Weddel par des images satellites du programme Copernicus Sentinel-1 et a aussitôt été baptisé A-76.

Cet iceberg impressionnant mesure 170km de long et 25km de large pour une superficie totale de 4.320 km2. Ce bloc de glace gigantesque flotte désormais dans la mer Weddel.

A titre de comparaison, il est légèrement plus grand que toute l’île de Majorque et serait aussi vaste que la moitié de la Corse.

Il constitue donc le plus gros iceberg à voir le jour et dépasse donc le record de l'iceberg A-23A et ses 3.880 m2.