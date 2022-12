Amer Heard va verser un million de dollars à Johnny Depp pour mettre fin à la procédure qui les oppose

Johnny Depp et Amber Heard

Amber Heard va verser un million de dollars à Johnny Depp, son ex-mari, pour mettre fin à la procédure qui les oppose : "Je prends cette décision après avoir perdu confiance dans le système juridique américain, où mon témoignage non protégé a servi de divertissement et de contenu pour les réseaux sociaux", a écrit Amber Heard dans un communiqué publié sur Instagram, et cité par le Washington Post.

Les avocats de Depp ont déclaré lundi qu'ils étaient "heureux de fermer officiellement la porte sur ce chapitre douloureux pour M. Depp, qui a clairement indiqué tout au long de ce processus que sa priorité était de faire éclater la vérité".

L'affaire a commencé par un témoignage publié dans le Washington Post en 2018 dans lequel Heard se décrivait comme une personnalité publique victime de violence domestique, sans nommer personne en particulier. Depp, avec qui Heard était légalement marié depuis deux ans, l'a poursuivie en justice, en lui réclamant 50 millions de dollars, pour diffamation en affirmant que l'article avait nui à sa carrière.