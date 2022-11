Amazon va investir plus d'1 milliard de dollars par an pour produire des films pour les salles de cinéma

Salle de cinéma

Amazon prévoirait de produire entre 12 et 15 films par an

Amazon prévoit de dépenser plus de 1 milliard de dollars par an pour produire des films à destination des salles de cinémas. Il s’agirait du plus gros investissement réalisé par une entreprise technologique dans des longs-métrages destinés au grand écran souligne Le Figaro.

Amazon prévoit de produire entre 12 et 15 films par an. Soit autant que les studios traditionnels comme Paramount ou Universal Pictures. L'aventure commencera en 2023 en 2023 avec un nombre limité de films qui sera amené à augmenter.

Amazon possède déjà le studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) acheté en 2021 avec 4.000 films dans son catalogue.

L'arrivée d'Amazon sur grand écran est une bonne nouvelle pour les exploitants de salles de cinéma