Allemagne : la justice autorise Alexa, une fille de 6 ans, à changer de prénom après avoir été victime de harcèlement en rapport avec l'application d'Amazon

En Allemagne, une petite fille âgée de 6 ans a obtenu le droit de changer de prénom au terme d'une bataille juridique menée par ses parents. Prénommée Alexa, la fillette était la cible de moqueries constantes de la part de ses camarades d'école.

Ne supportant plus les moqueries constantes des autres enfants au sujet de son prénom, la petite fille et ses parents ont pu finalement obtenir gain de cause devant la justice.

Au moment de sa naissance, il y a six ans, les parents d'Alexa, originaires de la ville de Göttingen, ne s'imaginaient pas que ce prénom allait être un problème pour leur fille.

A l'époque, l'assistant personnel "intelligent" développé par Amazon n'en était qu'à ses débuts et n'était d'ailleurs pas encore sorti sur le marché allemand.

Au fil des années, la diffusion massive de l'application Alexa a transformé la vie de cette petite fille en un véritable enfer. Selon des médias étrangers, les blagues faciles et de mauvais goût, consistant notamment à interpeller la malheureuse et à lui "donner" des commandes vocales semblables à celles utilisées avec l'assistant connecté d'Amazon, se sont multipliées à l'école, mais aussi sur les "terrains de jeu" et même à la "piscine".

Parfois même moquée par des adultes, la petite fille a évidemment très mal vécu ce harcèlement collectif et constant.

Après une première tentative refusée par l'état civil allemand, les parents de l'écolière ont porté l'affaire en justice et obtenu enfin l'autorisation de modifier le prénom de leur fille.