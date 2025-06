Influence, style et mystère

Alexandra Saint Mleux : la nouvelle reine silencieuse de la mode et de la F1

En un an, Alexandra Saint Mleux est passée de l’anonymat à l’icône. Compagne du pilote Charles Leclerc, l’ex-étudiante en histoire de l’art a su imposer son style, sa discrétion et son image parfaitement calibrée sur les circuits de Formule 1 comme dans l’univers très fermé de la mode. Avec ses looks toujours maîtrisés, son élégance naturelle et ses amitiés avec les stars les plus en vue, elle incarne aujourd’hui une forme de perfection qui intrigue autant qu’elle séduit. Le phénomène est lancé et rien ne semble pouvoir l’arrêter.