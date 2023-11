Vidéo : pourquoi des agriculteurs retournent des panneaux de communes

Partout en France et depuis plusieurs semaines, des panneaux de communes sont à l’envers.

Les agriculteurs veulent faire entendre leur mécontentement à travers la France. Pour le faire savoir, ils ont adopté une technique bien particulière : retourner les panneaux de leur commune. Le syndicat Jeunes agriculteurs a ainsi partagé cette semaine des photos de panneaux retournés dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Rhône, dans la région de Valenciennes…

Une « action pacifique », selon Benjamin Pointereau, agriculteur et président de la branche de ce syndicat dans le Cher. Son but ? « Illustrer les injonctions gouvernementales » qui « vont un peu dans tous les sens au niveau de l’agriculture », explique-t-il à BFMTV.

Parmi les sources de mécontentement : les jachères imposées qui « menacent » la sécurité alimentaire, le manque d'avancées sur le projet de loi d'orientation et d'avenir agricoles, les « accords commerciaux qui importent des produits ne respectant pas nos normes et déstabilisant nos marchés », un « trop-plein normatif »…

« On n'embête personne, on ne dégrade rien, par contre on a pas mal de visibilité parce que tout le monde prend la route, surtout dans nos campagnes, pour aller travailler le matin » explique à BFMTV Guillaume Testut, président du syndicat des Jeunes agriculteurs de Dordogne.

Certaines communes ont décidé de laisser leurs panneaux à l'envers, comme Mussidan, en Dordogne, où le maire déclare que « s'ils veulent le laisser comme ça pendant 15 jours, moi je n'y vois aucun inconvénient ».