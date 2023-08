Vidéo : 32 jours après, la greffe réussie d'un rein de porc sur un humain suscite l’espoir

Espoir. Depuis plus d'un mois, le rein d'un porc génétiquement modifié fonctionne après sa transplantation sur un homme en état de mort cérébrale et placé sous respirateur artificiel.

« Le rein fonctionne parfaitement, il a rempli le même rôle qu'on attend d'un rein humain normal », a annoncé le Dr Philip Sommer, médecin à l'hôpital Langone de New York, lors d'une conférence de presse ce mercredi.

Ces trente-deux jours représentent « la plus longue période durant laquelle un rein de porc génétiquement modifié a fonctionné chez un humain », s’est félicité l’hôpital dans un communiqué. Depuis plus d'un mois, « les biopsies et tests du rein ne montrent aucun signe de rejet », a déclaré le Dr Robert Montgomery, directeur de l’Institut de transplantation de l'hôpital Langone. « Le rein de porc remplace toutes les fonctions importantes assurées par un rein humain », ajoute-t-il.

L’objectif de cette expérimentation est de répondre à la pénurie de dons d’organes. Aux États-Unis, plus de 100 000 personnes sont sur liste d’attente pour des greffes, dont près de 88.000 pour un rein. « Je crois fermement que les xénogreffes (greffes où donneur et receveur ne sont pas de la même espèce, ndlr) sont un moyen viable de changer cela », affirme le Dr Robert Montgomery.

Maurice Miller, qui a fait don de son corps pour cette expérimentation scientifique, est mort soudainement à l'âge de 57 ans d'un cancer du cerveau détecté très tardivement. « Même si mon frère ne peut pas être là, je peux dire en toute confiance qu'il aurait été fier que la tragédie de sa mort aide la vie de nombreuses personnes », a déclaré ce mercredi la sœur du défunt, Mary Miller-Duffy.