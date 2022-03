Vidéo : Revivez le moment où Marion Maréchal officialise son soutien à Eric Zemmour lors du meeting à Toulon

Crédits Photo: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Marion Maréchal a prononcé un discours lors du meeting d'Eric Zemmour à Toulon en ce dimanche 6 mars dans le cadre de la campagne présidentielle.

Marion Maréchal a officialisé son ralliement à Eric Zemmour ce dimanche 6 mars lors du meeting du candidat Reconquête ! à Toulon. La nièce de Marine Le Pen ne soutiendra donc pas la candidate du Rassemblement National en avril 2022.

Marion Maréchal s’est confiée sur sa décision et sur l’élection présidentielle lors de son discours durant le meeting d’Eric Zemmour à Toulon :

« J'ai la certitude que la recomposition politique va advenir, je crois de nouveau la victoire possible ».

Marion Maréchal s'est également confiée en exclusivité sur ce choix auprès de la rédaction de Valeurs Actuelles.

Dans son discours à Toulon, elle a notamment critiqué Emmanuel Macron, un « président diviseur », qui nous « a obligé à trier entre vaccinés et non vaccinés » et « ouvre la voie à la lutte des races avec cette idéologie woke ».

Eric Zemmour lors de son discours ce dimanche a tenu à saluer le choix « courageux » de Marion Maréchal de le rejoindre.

Ce ralliement doit marquer un « tournant » pour Eric Zemmour pour relancer sa campagne et pour espérer atteindre le second tour de l’élection présidentielle.

L'ancienne députée s'était retirée de la vie politique après la défaite de Marine Le Pen en 2017 face à Emmanuel Macron. Marion Maréchal a depuis fondé une école privée de sciences politiques à Lyon.

Marion Maréchal avait affirmé au Figaro en janvier « pencher pour Eric Zemmour ».

La petite fille de Jean-Marie Le Pen avait aussi fait part de sa volonté de revenir dans la vie politique, sans doute à l’occasion des législatives, peut-être à nouveau dans le Vaucluse.

Marion Maréchal souhaite néanmoins garder son autonomie malgré ce ralliement à Eric Zemmour. Selon des informations du Figaro, Marion Maréchal ne rejoint pas son parti, Reconquête!.

Samedi lors d’un meeting, Marine Le Pen a ironisé sur le ralliement de sa nièce Marion Maréchal en évoquant une « bouée de sauvetage » de la campagne d'Eric Zemmour qui est « en train de s'effondrer ».

Marine Le Pen, lors d’un meeting à Aigues-Mortes dans le Gard ce samedi, a ironisé sur le ralliement de Marion Maréchal envers Eric Zemmour :

« La pauvre Marion est transformée en sorte de bouée de sauvetage d’une campagne qui est en train de s’effondrer sur elle-même ».

La candidate du RN est donnée au second tour selon les derniers sondages, à plusieurs points devant son rival Eric Zemmour.