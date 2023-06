Crédits Photo: Euronews

Un petit sous-marin visitant l'épave du Titanic porté disparu

Une course contre la montre. Les garde-côtes américains et canadiens cherchent depuis dimanche après-midi un petit sous-marin touristique porté disparu avec à son bord cinq personnes, parties visiter l'épave du Titanic dans une région reculée de l'océan Atlantique au large de l'Amérique du Nord. Après avoir été suspendues lundi à la tombée de la nuit, les recherches vont reprendre ce matin. Les recherches ont tout de même continué en surface dans la soirée, avec le navire Polar Prince, duquel est parti le submersible, et une unité de la garde nationale.

L'opérateur de l'engin, OceanGate Expeditions, a alerté 0dimanche après-midi les autorités de sa disparition. Le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains a affirmé lundi lors d'une conférence de presse que "Nous travaillons très, très dur" pour le retrouver. La zone des recherches, en surface et sous l'eau, s'étend une région "à environ 1.450 km à l'est de Cape Cod, à une profondeur d'environ 4.000 m".

"C'est une région lointaine et il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone", a-t-il précisé, tout en estimant que le submersible disposait encore de réserves d'oxygène de 70 heures ou plus.