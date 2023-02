Un an de guerre en Ukraine : « L'année 2023 sera celle de la victoire », promet Volodymyr Zelensky

Crédits Photo: GÉNIA SAVILOV / AFP

Volodymyr Zelensky a adressé un message aux Ukrainiens à l'occasion des un an du conflit face à la Russie.

Il y a un an, jour pour jour, les troupes russes ont pénétré sur le territoire ukrainien au petit matin du 24 février 2022, lançant le pire conflit que l'Europe a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Un an plus tard, de nombreuses villes ukrainiennes ont été réduites en champs de ruines.

Une partie du pays est sous occupation russe et les deux camps comptent chacun plus de 150 000 tués ou blessés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé dans une adresse à la Nation ce vendredi, un an après le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine, selon des informations d'Euronews :

« Nous avons enduré. Nous n'avons pas été vaincus. Et nous ferons tout pour remporter la victoire cette année (…) L'Ukraine a surpris le monde. L'Ukraine a inspiré le monde. L'Ukraine a uni le monde. Il y a des milliers de mots pour le prouver, mais quelques-uns suffiront ».

Le matin de « l'anniversaire » de l’invasion russe, le président ukrainien a publié une série de messages sur ses réseaux sociaux promettant la victoire :

« Le 24 février, des millions d’entre nous ont fait un choix. Pas un drapeau blanc, mais le bleu et jaune. Ne pas fuir, mais faire face. Résister et combattre. Ce fut une année de douleur, de chagrin, de foi et d’unité. Et, cette année, nous sommes restés invincibles. Nous savons que 2023 sera l’année de notre victoire ! », a confié Volodymyr Zelensky ce vendredi sur Twitter.