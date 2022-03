Ukraine : plongée dans le métro de Kharkiv, transformé en ville souterraine

vidéo

Dans les couloirs du métro de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, des centaines de personnes s'abritent des violents bombardements russes. Des gens de tout âges, de bébés à des personnes âgées, vivent désormais sur des matelas et des couvertures disposés sur le sol à côté des distributeurs de billets, sur les quais et à l'intérieur des wagons de métro arrêtés le long des quais.

Les scènes sont similaires dans les systèmes de transport des régions les plus touchées d'Ukraine, bien que le nombre de personnes concernées soit plus élevé à Kharkiv, la deuxième ville du pays, qui a subi certains des bombardements les plus violents depuis le début de l'invasion.

