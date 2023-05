Crédits Photo: Euronews

Turquie : Erdogan reste en tête mais un second tour serait nécessaire

Les deux candidats à l'élection présidentielle Turque, le président sortant R.T Erdogan et son adversaire, Kemal Kiliçdaroglu, affichent tous deux leur confiance quand à l'issue du scrutin de dimanche, alors qu'un second tour le 28 mai se confirme.

Ca n'est pas encore une victoire, mais le président turc sortant Recep Tayyip Erdogan peut souffler ; Malgré un bruit médiatique et des sondages qui présentaient son adversaire en meilleure posture que lui, il a obtenu un bien meilleur score que le candidat de l'opposition, passant près de la victoire dés le premier tour avec un peu moins de 50% des voix. L'autocrate islamo-conservateur à la tête du pays depuis vingt ans a affiché sa confiance en un second tour qui lui serait favorable devant une marée de partisans exultants au coeur de la nuit, déclarant être certain "de servir encore son pays pendant cinq ans".

Malgré un score en deça des attentes, son rival Kemal Kiliçdaroglu a refusé le défaitisme et promit à ses partisans qu'il allait "absolument gagner au second tour", insistant sur "le besoin de changement dans la société".

Alors que des doutes subsistaient sur le respect des résultats par les candidats, Kemal Kiliçdaroglu a enjoint ses partisans à ne pas occuper les rues en cas de résultats serrés. M. Erdogan, lui, a affirmé tôt dans la soirée de dimanche être "clairement en tête" de la présidentielle, mais s'engager "respecter" un second tour au besoin. "Nous ne savons pas encore si l'élection est terminée avec ce premier tour mais si le peuple nous emmène au second tour, nous le respecterons" a-t-il promis. Cette élection a vu les Turcvs se mobiliser largement, malgré ou à cause d'une crise économique profonde, trois mois après le séisme dévastateur du 6 février.

Un second tour serait prévu le 28 mai.