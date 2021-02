Tournoi des VI Nations : la France a écrasé Italie

Crédits Photo: Filippo MONTEFORTE / AFP

Tournoi des VI Nations.

La France a réussi ses débuts dans le Tournoi des VI Nations 2021, ce samedi 6 février, au grand dam des Italiens. Les Bleus les ont écrasé, avec un doublé de l'ailier Teddy Thomas et le bonus offensif, le XV de France se sont imposé 50 à 10, sept essais à un.

"On a vraiment été très sérieux dans la préparation. On a bien travaillé et il le fallait pour battre ces Italiens", a réagi Charles Ollivon, le capitaine des Bleus, à l'issue de la rencontre. Cela faisait 12 ans que la France n'avait pas inscrit 50 points contre la Squadra Azzura.