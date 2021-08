Tesla Bot : à quoi va ressembler le robot humanoïde imaginé par Elon Musk

vidéo

L'entrepreneur Elon Musk a annoncé la création prochaine d’un robot humanoïde, jeudi à l'occasion d'une conférence sur l’intelligence artificielle. Ce projet sur lequel travaille une division de Tesla en est encore à ses balbutiements mais un premier démonstrateur fonctionnel devrait être dévoilé dans un an. Le robot aura une forme humaine et mesurera 1m72, pour un poids de 56 kilos. Il se déplacera à une vitesse maximale de 8 km/h en percevant parfaitement son environnement. Il aura pour mission principale de réaliser des actions dangereuses, répétitives et ennuyeuses à la place des humains, grâce à un corps entièrement articulé.