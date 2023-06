Sport : Novak Djokovic savoure sa victoire à Roland-Garros et vise Wimbledon

Crédits Photo: Euronews

Novak Djokovic savoure sa victoire à Roland-Garros et vise Wimbledon

Le tennisman serbe, champion de Roland-Garros et leader de son sport, a pris la pose ce lundi devant la tour Eiffel, avec la coupe des Mousquetaires.

Il n'en a pas fini avec une carrière de légende : Novak Djokovic est devenu dimanche à 36 ans le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem en s'imposant sur Casper Ruud en finale à Roland-Garros. Le Serbe s'est imposé 7-6 (7/1), 6-3, 7-5.



Visiblement ému et conscient de sa stature, Djokovic a déclaré, en recevant le trophée des mains de Yannick Noah, vainqueur il y a quarante ans, "Ce n'est pas rien pour moi de remporter ici mon 23e titre du Grand Chelem parce que ça a été pour moi le tournoi le plus difficile à remporter, alors je suis submergé d'émotions".



Parmi les spectateurs, le triple vainqueur Gustavo Kuerten, les stars du foot Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic ou encore l'ancien quarterback Tom Brady. Le Serbe n'a pas oublié de remercier ardamment son public "Je suis très heureux de partager avec vous ce moment très spécial pour moi", a-t-il lancé à la foule qui l'a soutenu comme rarement, en espérant voir cette page de l'histoire du tennis s'écrire sous ses yeux.



Bon joueur, l'autre grand nom du tennis Raphael Nadal l'a félicité sur Twitter pour son "incroyable exploit".