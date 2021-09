Sandrine Rousseau accuse Gérald Darmanin de chercher à l'intimider

Crédits Photo: Capture d'écran France info / DR

Sandrine Rousseau, était l'invitée de la matinale de France Info. Elle a évoqué la polémique qui l'oppose à Gérald Darmanin.

Sandrine Rousseau était l'invitée de la matinale de France Info, ce jeudi 9 septembre. Elle est revenue sur les propos de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur "est une personne qui est capable de mettre l'intimidation au-dessus des lois. Ce n'est pas une petite affaire. Je me réserve la possibilité de donner des suites judiciaires", selon Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste.

Elle réagissait à des déclarations de Gérald Darmanin, mercredi sur France Inter, à propos d'échanges, selon elle "privés", qu'il se proposait de révéler dans une affaire de demande de rendez-vous liés à une candidature pour un poste administratif.

Cette passe d'arme intervient après les propos de Sandrine Rousseau, dimanche, lors du premier débat de la primaire des écologistes sur France Inter :

"Mon humiliation a des limites : cette humiliation, ça a été quand Emmanuel Macron a balayé d'un revers de main le mouvement de milliers de femmes contre les violences sexistes en nommant à la tête de la police un ministre accusé de viol".

Gérald Darmanin a tenu à réagir sur France Inter :

"Elle n’avait pas la même vision de ma personne lorsqu’elle est venue me demander d’être nommée directrice de l’IRA [Institut régional d'administration] de Lille, lorsque j’étais ministre de la fonction publique. Si elle le souhaite, on peut publier les demandes de rendez-vous et de nomination."

Sandrine Rousseau s'est expliquée ce jeudi sur France Info :

"J'avais été sélectionnée à l'issue des trois entretiens préalables à l'embauche, à l'issue desquels j'avais été désignée première et Gérald Darmanin bloquait ma nomination, donc oui je lui ai demandé un rendez-vous par SMS. Ce qu'il fait là, en tant que premier flic de France, c'est enfreindre la loi sur un plateau puisque la menace de diffuser publiquement des conversations privées est punie par la loi."