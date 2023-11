Saint-Denis, Petit Cambodge, Bataclan... Une série d'hommages ce lundi pour le 13-Novembre

Huit ans après les attentats à Paris et Saint-Denis, des commémorations ont eu lieu sur les lieux des différents drames en présence de la Première ministre et de la maire de Paris

Ce jour-là, 130 personnes ont perdu la vie. Des commémorations en mémoire des victimes des attaques terroristes survenues le 13 novembre 2015 se tiennent ce lundi à Paris et à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, sur les différents lieux des drames, tout juste huit ans après les faits.

Les commémorations ont débuté à 9 heures avec un hommage au Stade de France, à Saint-Denis, puis se sont poursuivies avec des hommages aux personnes tuées sur les terrasses du Petit Cambodge, du Carillon, de la Bonne Bière, du Comptoir Voltaire et de la Belle Équipe auront lieu entre 9h40 et 10h35. Enfin, elles ont pris fin avec l'hommage aux victimes du Bataclan, à 11h05. Ces hommages sont dirigés par la Première ministre Élisabeth Borne et la maire de Paris Anne Hidalgo.

« Aujourd'hui, lundi 13 novembre 2023, Paris se souvient », promet Anne Hidalgo.