Revivez la cérémonie du couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster

Après sa mère Elizabeth II en 1953 et huit mois après son décès, le roi Charles III a été officiellement couronné lors d'une cérémonie religieuse à l'abbaye de Westminster à Londres avec sa femme Camilla, reine consort.

A l'issue d'une procession en carrosse et sous la pluie depuis le palais de Buckingham, le souverain et son épouse, portant des tenues d'apparat, ont rejoint l'abbaye de Westminster peu avant 12h pour être couronné devant des millions de téléspectateurs à travers le monde.

L'archevêque de Canterbury Justin Welby a déposé la couronne de Saint-Edouard sur la tête de Charles III. Peu avant, le souverain avait prêté serment de servir ses sujets et de protéger l'Eglise d'Angleterre dont il est le chef suprême, et avait reçu l'onction, protégé des regards par des paravents. Dans la foulée, la reine Camilla a également été couronnée.

