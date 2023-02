Recours à l’intelligence artificielle pour les devoirs et les examens : la sénatrice Monique de Marco utilise ChatGPT pour interpeller Pap Ndiaye

Crédits Photo: EMMANUEL DUNAND / AFP

Le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye a mis en garde, ce jeudi, les élèves sur l’utilisation de l’intelligence artificielle ChatGPT pour faire leurs devoirs :

« Il est sûr que la question de l’Intelligence artificielle nous préoccupe. Je mets en garde les élèves en leur disant que les textes un peu stéréotypés écrits par l’IA sont quand même assez différents de ce que les élèves sont capables d’écrire. Et les professeurs sont capables de voir la différence. »

Pap Ndiaye s’est exprimé sur France Inter.

Le logiciel ChatGPT permet de générer des dissertations, des annonces publicitaires ou des lignes de code informatique sur demande et en quelques secondes.

Science Po a interdit l’usage de ce logiciel, en invoquant des risques de fraude et de plagiat.

Ce sujet s’est invité au Sénat lors des questions au gouvernement. L’écologiste Monique de Marco a utilisé le logiciel pour préparer une question au ministre de l’Éducation, portant sur la suppression récente des cours de technologie en sixième.

Voici la question formulée par le logiciel :

« Le gouvernement peut-il détailler les motivations et les conséquences prévues de la suppression de la technologie en 6e et comment cela impactera les compétences futures des jeunes dans un monde de plus en plus numérique ? ».

« Je n’ai pas besoin d’intelligence artificielle pour vous répondre » a répondu Pap Ndiaye. Il a indiqué que la suppression de cette matière en 6e se faisait au profit d’un approfondissement des cours de français et de mathématiques.