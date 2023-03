Rachida Dati : « A Paris, tout est chaos »

Rachida Dati était l'invitée de Sud Radio ce lundi 20 mars.

Invitée de la matinale de Sud Radio ce lundi, Rachida Dati est revenue sur le sondage très sévère sur la politique d'Anne Hidalgo. Cette étude d'opinion Ifop-Fiducial pour le JDD révèle le mécontentement d’une majorité de Parisiens à l'égard d'Anne Hidalgo. A mi-mandat, l'actuelle maire de Paris a vu sa cote de popularité chuter depuis le début de son deuxième mandat. Rachida Dati a critiqué la politique d’Anne Hidalgo et sa gestion de la ville au micro de Sud Radio ce lundi :

« Ce sondage traduit une volonté de changer de gouvernance. Il y a une insatisfaction à un niveau inédit, une bétonisation à outrance, une esthétique dégradée, un chaos partout dans les finances, dans le quotidien des Parisiens... Aujourd'hui tout est chaos ! ».

Rachida Dati a dénoncé la situation dans laquelle sont contraints de vivre certains franciliens à cause des difficultés budgétaires et de la gestion de la ville :

« Paris, c'est 10 milliards d'euros de dette ! Et vous trouvez que ça s'est amélioré ? Regardez les logements sociaux par exemple, ils ne sont pas occupés car ils sont dégradés. Vous avez des endroits où des Parisien n'ont pas eu de l'eau pendant 6 mois. Je m'engage à ce que les Parisiens soient logés et bien logés. À Paris, vous n'en avez pas pour votre argent ! Je ne veux plus que les Parisiens quittent Paris par écoeurement, que les écoles se vident, je ne me satisfais pas de ça. Je suis déterminée à ce que Paris ne décline pas. En 2026, ça changera ».

Rachida Dati a aussi évoqué la polémique des notes de frais d'Anne Hidalgo. Malgré la demande d'un journaliste étranger, la maire de Paris avait refusé de publier ces informations. Contrainte par une décision de justice, Anne Hidalgo a finalement dévoilé ses notes de frais dans le JDD.

Selon Rachida Dati, « elle ne donne que quelques notes de frais sur des périodes très courtes. Nous voulons savoir ce que fait Anne Hidalgo de l'argent des Parisiens. Nous ne lâcherons pas ».

Lors de cette interview à Sud Radio, Rachida Dati a dénoncé l’attitude d’Anne Hidalgo sur le dossier sensible de la grève des éboueurs :

« Vous avez la possibilité d'un service minimum. Ce droit de grève est une grande avancé sociale mais quand vous avez un risque sanitaire, la maire de Paris doit prendre ses responsabilités. Or, là, Anne Hidalgo refuse de protéger les Parisiens. Elle a une responsabilité de mettre en place ce service minimum. Elle doit prendre ses responsabilités. Mais Hidalgo refuse de protéger les Parisiens ».

