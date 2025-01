En cavale

Mohamed Amra : témoignage du père d'un gardien tué

Mohamed Amra est en cavale depuis 9 mois aujourd’hui. Il s'est évadé d'un fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville. Le 14 mai dernier, un commando d'hommes lourdement armés avait ouvert le feu sur le véhicule, entraînant la mort de deux agents, Arnaud Garcia et Fabrice Moello, et en blessant trois autres. Dominique Garcia, le père d'un agent pénitentiaire tué pendant son évasion, garde toujours espoir de le retrouver, lui et ses complices.